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- Шоу-бизнес
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В прозрачном корсете и туфлях с бантами: стильный образ звезды сериала "Кофе с кардамоном" Елены Лавренюк на ивенте
Актриса в красивом луке появилась на мероприятии шоумена Анатолия Анатолича.
Звезда сериалов "Кофе с кардамоном", "Эгрегор" и "11 детей из Моршина" - Елена Лавренюк - посетила презентацию нового флагманского проекта Анатолия Анатолича «Когда я был маленьким», которая прошла в детском кинотеатре «Кадр» .
На мероприятии актриса продемонстрировала стильный образ. В весенний прохладный день Елена надела теплый бежевый костюм, состоявший из кроп-топа с круглым вырезом и юбки миди, а также черные плотные колготки.
Эффектным дополнением ее лука стал прозрачный черный корсет от бренда Simone Rocha, украшенный камнями и шнуровкой по бокам. На ней также были интересные черные туфли с большими бантами.
Актриса распустила волосы, сделала нежный макияж, красный маникюр и завершила аутфит белой сумкой с длинной бахромой.
К слову, проект Анатолия Анатолича «Когда я был маленьким» – это разговор о том, как формируется личность, какие события и люди влияют на мечты, выбор и будущее. Героем первого выпуска стал телеведущий Андрей Бедняков.
Кроме того, проект имеет важную миссию — помочь собирать средства на лечение онкобольных детей.