В прозрачном корсете и юбке с высоким разрезом: дерзкий лук победительницы "Холостяка-11" Анны Бондан

Девушка поделилась с фолловерами интересным снимком из нового фотосета.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – показала в Instagram новый снимок из студийной фотосессии.

Позировала Анна в черном прозрачном корсете с пикантным декольте и кожаной юбке с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Свой дерзкий аутфит она дополнила черными босоножками на шпильках, укладкой с мокрым эффектом и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

Под снимком Анна написала 10 фактов о ней и ее возлюбленной Михаилом Заливако:

"Я не очень часто рассказываю подробности о нашей жизни с Мишей! Надо исправляться. Решила что будет интересно, насколько легко вы угадаете 3 не верных факта о нашей паре. Пишите в комментариях свои варианты:⠀

1. Миша первым ребенком хочет дочку.

2. Чаще в нашем доме посуду моет Миша.

3. У нас разделены обязанности по уборке квартиры. Миша пылесосит а я вытираю пыль.

4. Миша очень привередлив в еде. Поэтому мы чаще питаемся в заведениях, или заказываем доставку.

5. Мы часто ходим на свидания.

6. В нашей паре, я чаще провоцирую на ссору и люблю поспорить.

7. Завтрак чаще готовит Миша.

8. У Миши больше обуви чем у меня.

9. Я придерживаюсь правильного питания, а Миша любитель принесли домой всякие сладости, чем часто провоцирует меня нарушить свой режим.

10. Миша может очень сильно залипнуть в телефоне. И меня это часто очень раздражает".

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