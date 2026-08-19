В прозрачном корсете и жемчужном украшении: юная украинская певица превратилась в вампира в новом клипе

VOLIANSKA

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Юная украинская певица VOLIANSKA выпустила новую песню «Кусь», посвященную отношениям, которые начинались с мечтаний о совместном будущем, но закончились разочарованием. Любовную боль артистка передала с помощью ироничной метафоры укуса.

VOLIANSKA

Вместе с треком она представила клип, действие которого разворачивается в стилизованном музейном пространстве. Сначала певица появляется в нем в роли экспоната, а после укуса загадочного посетителя сама превращается в вампира. В финале герои меняются местами — мужчина остается в музее, а она уходит вместе с танцовщицами.

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VOLIANSKA и Дмитрий Морозюк

Главную мужскую роль сыграл блогер, поэт и ветеран Дмитрий Морозюк. Режиссером видео выступил Марк Тельпис, который сочетал в своей работе вампирскую эстетику, хореографию и атмосферу старинного музея.

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VOLIANSKA и Дмитрий Морозюк

В клипе VOLIANSKA появилась в белом прозрачном корсете с чашками и черной вставкой, широком поясе и асимметричной юбке с воланами.

Главным акцентом образа девушки стало сложное украшение из множества нитей жемчуга, которое обвивало шею, плечи, руки и лиф, напоминая роскошную накидку.

VOLIANSKA

Наряд артистка дополнила длинными черными перчатками и серебристыми серьгами. У нее была элегантная прическа и макияж с черными стрелками и нюдовым блеском.

«Кусь» стала второй совместной работой певицы с продюсером Вадимом Лисицей.

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