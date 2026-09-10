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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачном корсетном платье: американская актриса в образе от украинского бренда сияла в Венеции

Кейли Коуэн появилась на Венецианском кинофестивале в эффектном чёрном наряде от Milla Nova.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кейли Коуэн

Кейли Коуэн / © Associated Press

Американская актриса Кейли Коуэн в эффектном наряде от украинского бренда появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Девушка сияла перед фотографами в черном платье из коллекции Milla Nova прет-а-порте сезона весна-лето 2027 года.

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Наряд имел прозрачный корсетный топ без бретелек с вертикальными косточками и кружевной вышивкой в виде цветов и листьев. Конструкция корсета подчеркнула стройную талию Кейли, а открытые плечи и декольте придали образу соблазнительность.

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Нижняя часть платья была украшена драпировкой и бантом и переходила в пышную юбку с объемными скульптурными складками и длинным шлейфом. Во время позирования актриса приподнимала подол, демонстрируя черные остроносые туфли на шпильках.

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Коуэн дополнила свой наряд бриллиантовыми серьгами и кольцами. У нее была волнистая прическа и макияж с акцентом на помаде винного оттенка.

Кейли Коуэн / © Associated Press

Кейли Коуэн / © Associated Press

Напомним, Кейли Коуэн на юбилейную вечеринку Balmain Hair 1974 в Париже надела изумрудное платье без бретелек от украинского бренда.

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