В прозрачном костюме без бюстгальтера: Кристен Стюарт блистала на премьере фильма

Кристен Стюарт посетила специальный показ и фотосессию фильма "Люби меня" в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

34-летняя актриса прибыла на закрытое мероприятие в DGA Theater Complex в черном прозрачном твидовом жакете с серебристой отделкой, который надела на голое тело и лосины из этого же костюма. Кристен снова покарсила волосы в блонд, сделала выразительный макияж глаз, надела несколько металлических цепей на шею и колец на пальцы.

В фильме Кристен Стюарт играет главные роли со Стивеном Еном. Премьера фильма состоялась 19 января 2024 года на кинофестивале "Сандэнс".

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

В прошлый раз, когда Кристен появлялась в светском обществе, она была еще брюнеткой. Тогда звезда посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе, где блистала в похожем жакете и брюках от Chanel. Актриса является лицом бренда и почти всегда выходит в свет в нарядах французского Модного дома.

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