В прозрачном кроп-топе и гепардовой шубе: дочь Майкла Джексона в стильном луке пришла на афтепати

25-летняя Пэрис Джексон выглядела эффектно на ивенте.
Дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила вечеринку GRAMMY After Party от Universal Music Group в Лос-Анджелесе.
Перед фотокамерами девушка предстала в стильном образе. Пєрис надела шубу с гепардовым принтом, под которой на ней был черный прозрачный кроп-топ с черными вставками на лифе и черная кожаная мини-юбка.
В этом сетчатом кроп-топе Джексон продемонстрировала некоторые свои татуировки, которых у нее более 80.
Наряд девушка скомбинировала с черными ботфортами на каблуках.
Пэрис сделала взъерошенную укладку, нежный макияж и завершила аутфит золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Пэрис Джексон пришла на Бал имени Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом в гламурном вечернем платье, расшитом бисером, с вырезом на груди и одной бретелькой.
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