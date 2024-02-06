В прозрачном кроп-топе и гепардовой шубе: дочь Майкла Джексона в стильном луке пришла на афтепати

Дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила вечеринку GRAMMY After Party от Universal Music Group в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами девушка предстала в стильном образе. Пєрис надела шубу с гепардовым принтом, под которой на ней был черный прозрачный кроп-топ с черными вставками на лифе и черная кожаная мини-юбка.

Пэрис Джексон / Фото: Getty Images

В этом сетчатом кроп-топе Джексон продемонстрировала некоторые свои татуировки, которых у нее более 80.

Наряд девушка скомбинировала с черными ботфортами на каблуках.

Пэрис сделала взъерошенную укладку, нежный макияж и завершила аутфит золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Пэрис Джексон пришла на Бал имени Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом в гламурном вечернем платье, расшитом бисером, с вырезом на груди и одной бретелькой.

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