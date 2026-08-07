В прозрачном кружеве и без бюстгальтера: певица в луке от Valentino появилась на премьере

Хейс Уорнер / © Getty Images

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На премьере сериала The Shards в клубе AchtBerlin в Берлине наше внимание привлекла американская певица Хейз Уорнер. Она появилась в смелом образе из коллекции прет-а-порте осень-зима 2026 бренда Valentino.

На звезде было прозрачное кружевное боди телесного оттенка с высоким вырезом и длинными рукавами. Певица не надела под него бюстгальтер, поэтому обнаженная грудь стала главным пикантным акцентом аутфита.

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Хейз Уорнер / © Getty Images

Поверх боди Хейз надела бежевый драпированный жакет-накидку с объемными рукавами и акцентированной линией плеч. Из-под него виднелась золотистая микро-юбка со складками и узлом спереди.

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Наряд артистка дополнила белыми туфлями с заостренным носком, ремешками и металлическими заклепками. Волосы она собрала в элегантную прическу с выпущенными прядями спереди, а в макияже сделала акцент на глазах и нюдовых губах. В ушах у Ворнер были лаконичные серьги-кольца с бриллиантами, а на руках — золотые кольца.

Напомним, что Хейз Уорнер на премьере сериала в Калифорнии предстала в корсетном платье металлического цвета от бренда Wiederhoeft.

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