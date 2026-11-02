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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачном кружеве и без бюстгальтера: Сара Полсон в смелом образе появилась на фотоколле в Мехико

Актриса дополнила черный наряд ярким головным убором из цветов.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сара Полсон

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон посетила фотоколл 13-го сезона сериала «Американская история ужасов», которая прошла в студии Quarry Studios в Мехико. Звезда продемонстрировала пикантный образ из коллекции Pauline Dujancourt Fall 2026.

Перед фотографами актриса предстала в черном наряде с прозрачным кружевным верхом с цветочным узором, под которым не было бюстгальтера. Наряд также имел объемные короткие рукава с пушистой фактурой.

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон / © Getty Images

Нижняя часть наряда состояла из пышной юбки-миди со складками и асимметричным подолом. Сара сочетала ее с черными туфлями-лодочками с заостренным носком и полупрозрачными вставками.

Голову звезда украсила объемным ярким цветочным венком. У нее была аккуратная прическа с персиковым румянцем и помадой темно-бежевого оттенка.

Напомним, Сара Полсон появилась на церемонии вручения премии Tony Awards в платье с цветочной вышивкой, бантами и глубоким декольте.

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