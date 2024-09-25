В прозрачном кружеве: Лила Мосс посетила показ Saint-Laurent в Париже

Модель подчеркнула фигуру совершенно прозрачным платьем.
21-летняя дочь супермодели 90-х - Лила Мосс - появилась на Неделе моды во Франции. Девушка посетила гламурный показ коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 бренда Saint-Laurent, который тот представил в Париже.
На Лиле было длинное черное кружевное платье на тонких бретельках. Наряд с V-образным декольте она носила в сочетании с широким черным ремнем и кружевными колготками.
Также модель дополнила лук трендовым клатчем-конвертом и босоножками. Макияж глаз Лила сделала довольно яркий.
Черный цвет Лила любит и часто носит. Например, платье этого цвета она также надела на шоу бренда Burberry в Лондоне.
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