В прозрачном кружеве: Лила Мосс посетила показ Saint-Laurent в Париже

21-летняя дочь супермодели 90-х - Лила Мосс - появилась на Неделе моды во Франции. Девушка посетила гламурный показ коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 бренда Saint-Laurent, который тот представил в Париже.

На Лиле было длинное черное кружевное платье на тонких бретельках. Наряд с V-образным декольте она носила в сочетании с широким черным ремнем и кружевными колготками.

Также модель дополнила лук трендовым клатчем-конвертом и босоножками. Макияж глаз Лила сделала довольно яркий.

Лила Мосс на показе Saint-Laurent / Фото: Getty Images

Черный цвет Лила любит и часто носит. Например, платье этого цвета она также надела на шоу бренда Burberry в Лондоне.

Лила Мосс на показе Burberry / Фото: Getty Images

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