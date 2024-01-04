В прозрачном кружевном белье и украшениях: 155-килограммовая Тесс Холлидей продемонстрировала пышные формы

Самая большая в мире модель plus-size Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии и показала ее фолловерам в Instagram.

Перед объективом фотокамеры Alex Evans она позировала в смелом сексуальном образе. На ней было белое прозрачное белье, украшенное кружевом.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Аутфит модель дополнила золотыми серьгами с жемчугом и золотой цепочкой с подвеской. Тесс сделала укладку с локонами и насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Холлидей продемонстрировала свои пышные формы и разноцветные татуировки, которыми покрыто ее тело.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

"Иду в 2024 свободной как птичка, бесстрашно защищая и любя это тело", – подписала модель снимки.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Как видим, Холлидей своим примером мотивирует женщин любить свое тело в любом весе.

Напомним, Тесс Холлидей в черном мини-платье похвасталась пышным декольте.

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