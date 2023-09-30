В прозрачном кружевном комбинезоне: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась пикантным луком

В сторис возлюбленная Джейсона Стэтхэма и мать его двоих детей поделилась несколькими фото, которые привлекли наше внимание. Думаем, не только наше.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из них манекенщица позирует в кружевном комбинезоне, абсолютно прозрачном под которым у нее только белые стринги, а сверху черный удлиненный блейзер и обута Рози в телесные туфли-лодочки на каблуках.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Хантингтон-Уайтли опубликовала несколько фотографий, запечатлев себя на телефон с разных ракурсов. Также модель сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском. Волосы собрала в гладкий низкий пучок и надела серьги и несколько колец с камнями на пальцы.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее мы показывали, как сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в прозрачном наряде пришла на вечеринку Dolce & Gabbana.

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