Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В прозрачном кружевном платье: 53-летняя американская актриса в смелом образе вышла на красную дорожку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
839
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В прозрачном кружевном платье: 53-летняя американская актриса в смелом образе вышла на красную дорожку

Карен Фэрчайлд / Фото: Associated Press

Карен Фэрчайлд выбрала для своего выхода эффектный красный наряд в пол от Alaia.

Американская певица в стиле кантри и основательница группы Little Big Town – Карен Фэрчайлд посетила церемонию вручения наград CMA Awards, которая состоялась на Bridgestone Arena в Нэшвилле.

На красной дорожке артистка появилась в откровенном аутфите. На ней было красное прозрачное кружевное платье по фигуре и с горловиной от бренда Alaia с перьями на подоле. Хорошо, что под наряд Карен надела белье.

Карен Фэрчайлд / © Associated Press
Карен Фэрчайлд / Фото: Associated Press

Фэрчайлд сделала аккуратную укладку и насыщенный макияж с красной помадой на губах. Уши она украсила серьгами с бриллиантами. Длинный светлый маникюр завершил образ певицы.

Карен Фэрчайлд / © Associated Press
Карен Фэрчайлд / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
839
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация