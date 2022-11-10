В прозрачном кружевном платье: 53-летняя американская актриса в смелом образе вышла на красную дорожку

Карен Фэрчайлд выбрала для своего выхода эффектный красный наряд в пол от Alaia.

Американская певица в стиле кантри и основательница группы Little Big Town – Карен Фэрчайлд посетила церемонию вручения наград CMA Awards, которая состоялась на Bridgestone Arena в Нэшвилле.

На красной дорожке артистка появилась в откровенном аутфите. На ней было красное прозрачное кружевное платье по фигуре и с горловиной от бренда Alaia с перьями на подоле. Хорошо, что под наряд Карен надела белье.

Карен Фэрчайлд / Фото: Associated Press

Фэрчайлд сделала аккуратную укладку и насыщенный макияж с красной помадой на губах. Уши она украсила серьгами с бриллиантами. Длинный светлый маникюр завершил образ певицы.

Карен Фэрчайлд / Фото: Associated Press

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