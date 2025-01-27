В прозрачном кружевном платье: эффектная Джей Ло блистала на кинофестивале

Дженнифер Лопес посетила фестиваль "Сандэнс", где была представлена ее новая работа в фильме "Поцелуй женщины-паука".
На дорожку 55-летняя актриса вышла в полупрозрачном черном кружевном платье Valdrin Sahiti, расшитом стразами в виде паутины. Она была в черных туфлях на каблуках, в руках держала клатч, волосы собрала в высокую объемную прическу и сделала выразительный макияж и светлый маникюр. На указательном пальце у нее сверкало кольцо с камнем.
Актриса представила Музыкальный фильм о двух несовместимых друг с другом сокамерниках, которые формируют необычную близкую связь во время военной диктатуры в Аргентине 1970-х годов. Картина стала самым популярным фильмом на фестивале «Сандэнс» в этом году, который обычно фокусируется на небольшом артхаусном и документальном кино.
Напомним, в прошлый раз мы видели Джей Ло на ивенте в белой шубе и платье с пикантным декольте и цветком, она выглядела очень эффектно.
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