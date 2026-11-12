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- Шоу-бизнес
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В прозрачном кружевном платье и без белья: звезда реалити в провокационном луке позировала на гала-вечере
Ания Харви выбрала для светского мероприятия откровенный наряд, который практически не скрывал ее фигуру.
Звезда восьмого сезона американского реалити «Остров любви» (Love Island USA) Ания Харви посетила гала-вечер Ebony Power 100, который состоялся в Лос-Анджелесе. На красной дорожке она появилась в провокационном образе.
Девушка предстала в черном полностью прозрачном платье, сшитом из тонкого кружева с цветочными узорами. Наряд имел шлейф, длинные рукава, высокий воротник, глубокое декольте с фигурными вырезами, декоративные черные вставки, которые подчеркивали ее пышные формы и создавали эффект корсета.
Сквозь прозрачную ткань просвечивало тело знаменитости, ведь под платье она не надела традиционное нижнее белье. Особенно пикантно выглядела нижняя часть наряда, которая практически не скрывала ее ноги и бедра.
Лук Харви дополнила черными босоножками на каблуках, эффектными серебристыми серьгами-люстрами и массивными кольцами.
Ания собрала волосы в высокую объемную прическу, оставив спереди длинную волнистую прядь. У нее также был выразительный макияж с черными стрелками, длинными ресницами, нежно-розовыми румянами и блеском на губах. Молочный маникюр и педикюр завершили аутфит звезды реалити.