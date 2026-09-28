В прозрачном кружевном платье и ботфортах со шнуровкой: откровенный образ Биби Рексы на MTV VMA

Биби Рекса / © Associated Press

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Биби Рекса посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

На голубой дорожке артистка появилась в сшитом на заказ черном кружевном платье из коллекции Dreaming Eli осень-зима 2026. Наряд состоял из полупрозрачного корсетного лифа с чашками, косточками и глубоким декольте, а также короткой кружевной юбки. На талии у Биби была драпировка, а от бедер до пола спадали длинные прозрачные шлейфы.

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Биби Рекса / © Associated Press

Платье звезда дополнила ботфортами Jimmy Choo с заостренными носками, высокими каблуками и шнуровкой спереди. Обувь была выполнена из того же черного кружева, поэтому стала гармоничным продолжением наряда.

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Биби Рекса / © Associated Press

Рекса дополнила лук украшениями Loree Rodkin: колье с большим крестом, серьгами и кольцами. Волосы она собрала в высокую небрежную прическу, оставив у лица тонкие пряди, сделала макияж с акцентом на глазах и острый молочный маникюр.

Биби Рекса / © Associated Press

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