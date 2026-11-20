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- Шоу-бизнес
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В прозрачном кружевном платье и роскошном пальто: Джей Ло поразила эффектным луком на премьере своего шоу
Певица появилась на мероприятии в роскошном ансамбле от Dolce & Gabbana.
Дженнифер Лопес посетила премьеру концертного специального выпуска The JLo Show: Live in Las Vegas, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Звезда сияла в эффектном образе от Dolce & Gabbana. На ней было прозрачное кружевное платье макси цвета крем-брюле на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, приталенный силуэт, заниженную линию талии и длинную расклешенную юбку с воланами. Сквозь тонкое кружево просвечивалось нижнее белье певицы.
Сверху Джен надела роскошное пальто из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda Taormina 2026. Его украшали яркая разноцветная цветочная вышивка, блестящие пайетки, бисер и объемные декоративные цветы. Пальто имело широкий воротник и манжеты из белого меха, вязаную вставку, длинную бахрому и ярко-розовую шелковую подкладку.
Аутфит Джей Ло дополнила драгоценным массивным колье с белыми камнями и крупным желтым камнем, серьгами-подвесками из этого комплекта и кольцами. В руке она держала золотой клатч-футляр со стразами на цепочке.
Певица собрала волосы в высокий пучок, который украсила декоративной заколкой в форме цветка. Макияж она сделала с акцентом на глазах, подчеркнутых черным карандашом и пышными ресницами, а губы накрасила нюдовой помадой с блеском.
Напомним, Дженнифер Лопес в облегающем комбинезоне и с печеньем продемонстрировала фигуру.