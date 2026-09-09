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- Шоу-бизнес
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В прозрачном кружевном платье и за руку с возлюбленным: красивая Сидни Суини прогулялась по Венеции
28-летнюю актрису сфотографировали вместе со Скутером Брауном во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля.
Сидни Суини попала под прицел папарацци в Венеции, где проходит 83-й международный кинофестиваль. Актриса была не одна, а вместе со своим возлюбленным — 45-летним музыкальным продюсером Скутером Брауном. Пара держалась за руки и выглядела счастливой.
Для прогулки Сидни выбрала романтичное белое платье длины миди из ажурного кружева. Наряд имел квадратное декольте, короткие рукава с фестончатыми краями, приталенный силуэт и асимметричный подол. Благодаря крупным узорам на юбке платье было частично прозрачным, однако под ним была короткая белая подкладка.
Актриса дополнила образ коричневыми босоножками на каблуках с тонкими ремешками, черным клатчем, узкими солнцезащитными очками, часами и браслетом. Длинные светлые волосы она распустила и уложила с пробором посередине.
Браун выбрал для выхода рубашку цвета шалфея с закатанными рукавами, бежевые шорты и коричневые мокасины. На голове у него была темная бейсболка, козырком назад, а образ дополняли солнцезащитные очки, часы и несколько подвесок.
Напомним, Сидни и Скутер познакомились в 2025 году на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. Весной 2026 года они подтвердили свои отношения в Instagram, а нынешнее появление стало их первым совместным выходом в рамках Венецианского кинофестиваля.