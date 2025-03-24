В прозрачном кружевном платье: канадская актриса засветила белье на светском мероприятии

32-летняя Хэйли Лоу выбрала для своего появления смелый наряд.

Канадская актриса Хэйли Лоу стала гостьей ивента Clarins ICONS, состоявшегося в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она появилась в белом кружевном прозрачном платье макси с цветочным орнаментом, украшенным белыми пайетками. Под нее Лоу надела черное белье.

Хэйли Лоу / Фото: Getty Images

Аутфит Хэйли дополнила черными босоножками. У нее была объемная кудрявая прическа, натуральный макияж, красный маникюр и красный педикюр. Свой лук актриса завершила серебряными кольцами и браслетом.

Читайте также: