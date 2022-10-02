В прозрачном кружевном платье: Кайли Дженнер в откровенном луке сходила на гала-ужин

25-летняя звезда реалити, бизнес-леди и инфлюэнсер продемонстрировала драматический аутфит от Mugler.

Кайли Дженнер посетила гала-ужин Business of Fashion, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Звезда реалити выбрала для своего выхода эффектный драматический аутфит от бренда Mugler. На ней было черное прозрачное кружевное асимметричное мини-платье с рукавами-перчатками и такие же колготки. Наряд имел длинный шлейф, спадавший с ее пышных бедер.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Лук бизнес-леди скомбинировала с черными босоножками на шпильках. Образ Кайли дополнила собранной сзади прической, вечерним макияжем с дымчатыми тенями на веках и медной помадой на губах. В руке она держала небольшую черную сумочку.

Дженнер устроила себе небольшой фотосет, чтобы продемонстрировать во всей красе свой сексуальный образ (смотрите здесь).

Напомним, а на пока Модного дома Schiaparelli Кайли пришла в бархатном синем платье с глубоким декольте.

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