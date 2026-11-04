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- Шоу-бизнес
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В прозрачном кружевном платье с V-образным декольте: Майка Монро продемонстрировала провокационный образ
Актриса выбрала для кинопремьеры откровенный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Звезда романтической драмы «Воспоминания о нем» — Диллон Монро Бакли, более известная как Майка Монро, посетила специальный показ фильма «Victorian Psycho», который состоялся в Нью-Йорке. На мероприятии звезда появилась в смелом и соблазнительном образе, который сразу привлек внимание фотографов.
Актриса надела длинное черное платье из полностью прозрачного кружева с цветочными узорами из коллекции Colleen Allen прет-а-порте сезона осень-зима 2026 года. Наряд имел приталенный силуэт, глубокое V-образное декольте, широкие кружевные бретельки с ажурными краями и вырез на спине. Под платьем на ней было черное белье.
Лук Монро дополнила бежевыми туфлями на платформе и высоких шпильках, небольшими блестящими серьгами и несколькими кольцами от Chopard. У Майки была волнистая укладка и макияж с темно-бежевой помадой.
Напомним, Майка Монро на церемонии открытия Каннского кинофестиваля сияла в облегающем серебряном платье, полностью расшитом пайетками.