В прозрачном кружевном платье: Зои Салдана в откровенном луке позировала на вечеринке

Netflix устроил вечеринку в ресторане Spago в Лос-Анджелесе, чтобы отметить своих номинантов и лауреатов на премию "Золотой глобус".

На ивенте побывала Зои Салдана, получившая награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес".

Актриса предстала там в откровенном аутфите. На ней было прозрачное кружевное платье макси коричневого цвета с высокой горловиной и без рукавов. Под нарядом были нюдовые трусы и не бело бюстгальтера, что придавало ее луку пикантности.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Зои сделала гладкий пучок, легкий макияж, уши украсила элегантными серьгами с бриллиантами, а руки – золотыми кольцами с бриллиантами.

Напомним, Зои Салдана на премии "Золотой глобус" сияла в вечернем черном платье по фигуре с пайетками, декольте в форме сердца и без бретелек от бренда Saint Laurent.

О фильме:

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

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