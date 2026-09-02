ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном кружевном топе и бермудах: Сидни Суини в пикантном луке привлекла внимание в Венеции

Актриса появилась в Италии в эффектном наряде, в котором сочетала романтичное кружево и модные шорты до колен.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сидни Свини

Сидни Свини / © Getty Images

Сидни Суини сфотографировали после ее прибытия в Венецию на 83-й международный кинофестиваль.

Актриса привлекала внимание всех вокруг своим образом с пикантным акцентом. На ней был провокационный романтический топ из прозрачного кружева, украшенный нежным цветочным узором. Он имел открытые плечи и бока, а широкие кружевные полосы перекрещивались на груди и переходили в высокий драпированный воротник.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Топ Сидни сочетала с бежевыми бермудами свободного кроя с заутюженными складками и широкими отворотами. Талию украшал тканевый пояс с длинными концами, завязанный в большой узел.

Актриса дополнила образ прозрачными мюлями на шпильках, небольшой прямоугольной сумкой в тон с золотой фурнитурой и узкими солнцезащитными очками. Из украшений она выбрала жемчужные серьги-пусеты и браслет.

Суини частично собрала свои светлые волосы сзади, оставив у лица волнистые пряди. Она сделала нежный макияж с нюдовой помадой и белый маникюр.

Напомним, Сидни Суини рассылает букеты с трусами.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie