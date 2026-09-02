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- Шоу-бизнес
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В прозрачном кружевном топе и бермудах: Сидни Суини в пикантном луке привлекла внимание в Венеции
Актриса появилась в Италии в эффектном наряде, в котором сочетала романтичное кружево и модные шорты до колен.
Сидни Суини сфотографировали после ее прибытия в Венецию на 83-й международный кинофестиваль.
Актриса привлекала внимание всех вокруг своим образом с пикантным акцентом. На ней был провокационный романтический топ из прозрачного кружева, украшенный нежным цветочным узором. Он имел открытые плечи и бока, а широкие кружевные полосы перекрещивались на груди и переходили в высокий драпированный воротник.
Топ Сидни сочетала с бежевыми бермудами свободного кроя с заутюженными складками и широкими отворотами. Талию украшал тканевый пояс с длинными концами, завязанный в большой узел.
Актриса дополнила образ прозрачными мюлями на шпильках, небольшой прямоугольной сумкой в тон с золотой фурнитурой и узкими солнцезащитными очками. Из украшений она выбрала жемчужные серьги-пусеты и браслет.
Суини частично собрала свои светлые волосы сзади, оставив у лица волнистые пряди. Она сделала нежный макияж с нюдовой помадой и белый маникюр.
Напомним, Сидни Суини рассылает букеты с трусами.