В прозрачном кружевном топе и бермудах: Сидни Суини в пикантном луке привлекла внимание в Венеции

Сидни Свини / © Getty Images

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Сидни Суини сфотографировали после ее прибытия в Венецию на 83-й международный кинофестиваль.

Актриса привлекала внимание всех вокруг своим образом с пикантным акцентом. На ней был провокационный романтический топ из прозрачного кружева, украшенный нежным цветочным узором. Он имел открытые плечи и бока, а широкие кружевные полосы перекрещивались на груди и переходили в высокий драпированный воротник.

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Сидни Суини / © Getty Images

Топ Сидни сочетала с бежевыми бермудами свободного кроя с заутюженными складками и широкими отворотами. Талию украшал тканевый пояс с длинными концами, завязанный в большой узел.

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Актриса дополнила образ прозрачными мюлями на шпильках, небольшой прямоугольной сумкой в тон с золотой фурнитурой и узкими солнцезащитными очками. Из украшений она выбрала жемчужные серьги-пусеты и браслет.

Суини частично собрала свои светлые волосы сзади, оставив у лица волнистые пряди. Она сделала нежный макияж с нюдовой помадой и белый маникюр.

Напомним, Сидни Суини рассылает букеты с трусами.

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