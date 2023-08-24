В прозрачном купальнике: британская модель в откровенном луке похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи взбудоражила воображение подписчиков пикантными фотографиями с отдыха.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram пикантными снимками, сделанными у бассейна посреди леса.
Девушка соблазнительно позировала в прозрачном купальнике с черными вставками, прикрывшими ее интимные места.
Арабелла похвасталась стройной сексуальной фигурой и красивым загаром.
А еще блондинка продемонстрировала на камеру упругие ягодицы. Она находится в отличной физической форме.
Напомним, в прошлый раз Арабелла позировала для фото в черном купальнике с откровенным декольте и вырезами по бокам, которые визуально делали ее талию тоньше.
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