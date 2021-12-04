В прозрачном мини и на каблуках: Кейт Бекинсэйл очаровала образом для вечеринки

Актриса выбрала оригинальное платье, которое сделало ее звездой вечера.

48-летняя британская актриса опять поразила своей красотой и доказала, что время над ней не властно, когда появилась на вечеринке по случаю дня рождения друга и британского журналиста Vas J Morgan, которое он праздновал 3 декабря.

Для вечеринки Кейт выбрала сексуальное платье от британо-норвежского модельера Кристиана Одневика. Платье имело ассиметричную юбку с оборками по бокам, перед которой был очень коротким, а вот задняя часть - длинной и прозрачной. Верх платья Кейт был выполнен без бретелек в корсетном стиле, а вот талию украшал пояс из кожи. Наряд актриса дополнила босоножками на высоком каблуке и платформе, а также бантом в волосах.

Кейт Бекинсэйл / Instagram Кейт Бекинсейл

Когда актриса шла на вечеринку ее подловили папарацци возле заведения The Windmill Soho в Лондоне. Как видим, вечернее платье она дополнила еще черной шубой.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Читайте также: