В прозрачном мини-платье: Алессандра Амбросио потусила на Ибице

42-летняя модель поделилась в своем блоге в Instagram несколькими кадрами со своих зажигательных тусовок и показала новый лук. На очередную вечеринку, которую звезда посетила, она приехала в коротком прозрачное платье на тонких бретельках, под которое надела бежевый кроп-топ и стринги.

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Экс-"ангел" Victoria's Secret дополнила лук несколькими украшениями на шее, серьгами, браслетом-цепью на запястье и несколькими кольцами на пальцах. Модель сделала макияж со стрелками и распустила волосы.

Также Алессандра опубликовала несколько фотографий с пляжного отдыха и похвасталась фигурой в ярком бикини, поверх которого набросила рубашку.

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На Ибице модель отдыхает вместе с детьми. По крайней мере фото со своим сыном Ноа она тоже опубликовала в Сети.

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