В прозрачном мини-платье и бикини: звезда TikTok в провокационном образе сходила на вечеринку

Блондинка решила привлечь к себе внимание смелым луком.

Американская звезда TikTok, it girl Аликс Эрл попала в объективы папарацци на улицах Майами, штат Флорида. Красавица шла на вечеринку.

Аликс выбрала для своего выхода провокационный образ. Она надела прозрачное мини-платье, расшитое блестками, под которым на ней был белый купальник на завязках.

Аликс Эрл / Фото: Getty Images

В таком луке Эрл смогла во всей красе продемонстрировать свою стройную и сексуальную фигуру, а также красивые загорелые ноги.

Аликс Эрл / Фото: Getty Images

Аутфит it girl дополнила серебряной сумочкой и бежевыми босоножками с длинными завязками и на шпильках.

Волосы Аликс собрала в хвост, сделала макияж в нюдово-бронзовых оттенках и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами. Бежевый маникюр и белый педикюр завершили смелый лук блондикны.

Напомним, актриса Джоди Тернер Смит посетила показ Модного дома Gucci, состоявшегося в рамках Миланской недели моды. На ней был гламурный тигровый жакет-платье, расшитый пайетками, капроновые колготки и высокие черные ботфорты со шнуровками.

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