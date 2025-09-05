В прозрачном мини-платье с камнями и декольте: Шейлин Вудли произвела фурор образом

Шейлин Вудли / © Getty Images

Шейлин Вудли, известная многим по сериала «Большая маленькая ложь», появилась среди гостей Международного кинофестиваля в Торонто. Она вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Город моторов», которая состоялась в рамках этого мероприятия.

Выбором платья Шейлин удивила, ведь решила надеть черное прозрачное мини от Dolce & Gabbana из коллекции осень-зима 2025. Ее наряд был из тонкого шифона, на бретельках и с глубоким V-образным декольте. Наряд полностью расшит серебристыми камнями, бисером и пайетками в замысловатые узоры. С платьем Вудли надела туфли от Dolce & Gabbana, волосы распустила и уложила в легкие волны, а ее макияж был лаконичным и нежным.

Шейлин Вудли / © Getty Images

Ранее свои роскошные ноги Шейлин продемонстрировала в Италии на Венецианском кинофестивале. Актриса отказалась от привычного вечернего платья для своего появления и выбрала маленькое черное атласное от Kallmeyer из коллекции Pre-Fall 2025, дополнив его босоножками от Gianvito Rossi с тонкими ремешками.

