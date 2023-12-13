В прозрачном мини-платье: звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега позировала на фотоколле в белоснежном луке

21-летняя актриса подчеркнула ноги коротким нарядом.
Звезда популярного сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега посетила премьеру криминального триллера "Крупный улов", которая состоялась во вторник, 12 декабря, в Лос-Анджелесе. В этом фильме Дженна сыграла вместе с Беном Фостером, Томми Ли Джонсом, Тоби Уоллесом.
На презентации она появилась в белоснежном луке - мини-платье от бренда Adeam из коллекции весна-лето 2024.
Наряд девушки был полупрозрачным и украшен белой цветочной вышивкой. Платье имело широкую юбку и жесткий каркас, который придавал ему форму. Под этим мини у Дженны было белое белье, которое было немного видно.
Образ она завершила туфлями на высокой платформе, белым маникюром, прической-хвостом и несколькими драгоценностями - колье и серьгами. Также визажисты сделали актрисе трендовый макияж с веснушками и блеском на губах.
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