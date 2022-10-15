В прозрачном мини: звезда "Короны" Эмма Коррин посетила Лондонский кинофестиваль

Британская актриса и звезда сериала "Корона" Эмма Коррин посетила 66-й Лондонский кинофестиваль BFI в BFI Southbank, где состоялся показ фильма с Эммой в главной роли "Любовник леди Чаттерлей"

26-летняя Эмма вышла на красную дорожку в прозрачном голубом платье от Miu Miu, а также была в колготах и остроносых кожаных туфлях-слингбэках. Такой необычный образ Корин дополнила украшениями от Cartier, легким мейк-апом и укладкой с мокрым эффектом.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

В этот же день Эмму запечатлели папарацци в шелковом черном двубортном жакете, когда она покидала свой отель в столице Великобритании перед показом фильма.

Партнером по фильму Netflix "Любовник леди Чаттерлей" является актер Джек О'Коннелл. В картине действие происходит в 1920-х годах, 26-летняя Коррин играет леди Чаттерли, а 32-летний Джек – ее возлюбленного Оливера Меллорса. Книга и фильм рассказывают радикальную историю любви и портрет женщины, которая встречает и влюбляется в Оливера Меллорса, егеря в семейном поместье Чаттерли, а их тайные свидания приводят ее к чувственному, сексуальному пробуждению.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Роман пары становится предметом местных сплетен, Конни оказывается перед судьбоносным решением: следовать своему сердцу или вернуться к мужу Клиффорду, который возвращается с Первой мировой войны с травмами, из-за которых он не может ходить.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

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