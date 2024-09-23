В прозрачном наряде и чулках с подтяжками: Наоми Кэмпбелл в дерзком образе появилась на фэшн-шоу

53-летняя модель продемонстрировала сексуальный лук в наряде в бельевом стиле от бренда Dolce & Gabbana.

Наоми Кэмпбелл посетила показ коллекции весна-лето 2025 года Модного дома Dolce & Gabbana, который состоялся в рамках Миланской недели моды. Фотографам удалось сделать несколько кадров супер-модели.

Наоми, как и многие другие звездные красавици, выбрала для своего появления дерзкий образ total black.

На ней был прозрачный наряд в сетку, состоявший из приталенного жакета и юбки, полупрозрачный бюстгальтер, черные трусы и капроновые чулки с подтяжками. Обута она была в атласные туфли на шпильках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Лук Кэмпбелл дополнила солнцезащитными очками, золотой цепочкой, ожерельем с черными камнями и бриллиантовым кольцом. Черный парик боб-каре завершил аутфит модели.

Напомним, Наоми Кэмпбелл на модный показ бренда Roberto Cavalli надела бархатное зелено-черное платье макси с мраморным принтом.

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