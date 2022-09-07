В прозрачном наряде и с флагом в руках: Алина Байкова на премьере документального фильма о войне в Украине

7 сентября вместе с военной корреспонденткой ТСН Натальей Нагорной и Анной Зайцевой, которой удалось выжить на "Азовстали", модель Алина Байкова посетила показ документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне".

Алина Байкова, Анна Зайцева, Наталья Нагорная, режиссер Евгений Афинеевский и директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера / Фото: Associated Press

Перед камерами украинка появилась в прозрачном красном платье от украинского бренда Tasha Mano. Платье-миди имело длинные рукава в "стиле Джульетты", подол платья был украшен широкой рюшей, а на талии его украшала баска из шелка. Верхняя часть наряда, в области груди, была украшена нежной рюшей.

Образ Алина дополнила бриллиантовыми серьгами и кафами, макияжем с красной помадой, красным клатчем, а также лаконичными туфлями-лодочками.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram Байкова написала, что образ в красном цвете выбрала для красной дорожки не спроста, а как символ того, что ее родная Украина сейчас в крови.

"Cегодня я была одета в красное, но не для страсти, я была одета в красное, потому что моя страна истекает кровью, мои люди истекают кровью эмоционально и физически", - написала Алина.

Также на красную дорожку мероприятия она вышла с флагом Украины, который также поднимала на кинофестивале в Каннах.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

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