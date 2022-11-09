В прозрачном наряде: Рита Ора пришла на церемонию в Лондоне

31-летняя Ора появилась на красной дорожке в черном прозрачном платье с силуэтом русалки и небольшим шлейфом от бренда Jacquemus. Наряд певица дополнила туфлями-лодочками на каблуках в оттенке металлик. Из аксессуаров надела массивные браслеты на оба запястья, кольца на каждый палец и сделала цветной маникюр.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Белокурые локоны Рита распустила и накрутила волнами, сделала макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовым блеском.

Также на церемонии Glamour блистала ведущая и певица Эшли Робертс, которая впечатлила присутствующих своим "голым" нарядом. На ней было платье-сетка от Julien Macdonald. В таком же несколько лет назад на вечеринке Victoria's Secret блистала модель Белла Хадид.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Рита Ора / Фото: Associated Press

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