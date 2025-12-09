- Дата публикации
- Шоу-бизнес
- 141
- 1 мин
В прозрачном наряде с перьями и в жакете с жемчугом: изысканную Блейк Лайвли сфотографировали возле елки
38-летняя актриса выбрала для своего выхода красивый наряд от бренда Tamara Ralph.
Блейк Лайвли сфотографировали возле елки в Нью-Йорке. Знаменитость выглядела роскошно в изысканном аутфите из кутюрной коллекции бренда Tamara Ralph осень 2025.
На звезде был прозрачный белый наряд, украшенный белыми перьями, и твидовый удлиненный жакет приталенного силуэта и без воротника, расшит жемчугом и камнями. Талию Блейк подчеркнула белым кожаным поясом с золотой фурнитурой.
Лайвли дополнила образ белой сумкой с аппликациями и прозрачными туфлями с россыпью страз. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с нежно-розовой помадой и белый маникюр.
Напомним, Блейк Лайвли попала под прицел папарацци в бордовом наряде, под которым была без бюстгальтера.