Шоу-бизнес
141
1 мин

В прозрачном наряде с перьями и в жакете с жемчугом: изысканную Блейк Лайвли сфотографировали возле елки

38-летняя актриса выбрала для своего выхода красивый наряд от бренда Tamara Ralph.

Алина Онопа
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли сфотографировали возле елки в Нью-Йорке. Знаменитость выглядела роскошно в изысканном аутфите из кутюрной коллекции бренда Tamara Ralph осень 2025.

На звезде был прозрачный белый наряд, украшенный белыми перьями, и твидовый удлиненный жакет приталенного силуэта и без воротника, расшит жемчугом и камнями. Талию Блейк подчеркнула белым кожаным поясом с золотой фурнитурой.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Лайвли дополнила образ белой сумкой с аппликациями и прозрачными туфлями с россыпью страз. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с нежно-розовой помадой и белый маникюр.

Напомним, Блейк Лайвли попала под прицел папарацци в бордовом наряде, под которым была без бюстгальтера.

141
