В прозрачном наряде с цветочными аппликациями: Флоренс Пью в нежно-пикантном образе пришла на ивент

Флоренс Пью / © Getty Images

Реклама

Флоренс Пью посетила специальный показ и дискуссию, посвященные новому сериалу Netflix «К востоку от Эдема» (East of Eden).

Для этого мероприятия Флоренс выбрала романтичный и в то же время довольно пикантный образ от Rodarte из коллекции весна-лето 2017. Комплект нежного маслянисто-желтого оттенка состоял из укороченного топа и юбки миди.

Реклама

Флоренс Пью / © Getty Images

Кроп-топ имел высокий воротник, короткие многослойные рукава с рюшами и разрез спереди, открывавший декольте и живот актрисы. Наряд был богато украшен вышивкой в виде веточек, мелкими цветочными аппликациями и фактурными деталями.

Реклама

Не менее эффектной была асимметричная юбка с высокой посадкой. Ее сшили из полупрозрачного тюля в горошек и украсили асимметричными воланами и цветочной вышивкой. Сквозь прозрачную ткань были видны ноги актрисы.

Обута она была в атласные туфли-лодочки цвета хаки. Лук звезда дополнила часами и украшениями Bvlgari. Флоренс собрала волосы в небрежную высокую прическу, оставив несколько прядей у лица. В макияже она сделала акцент на глазах с помощью серебристо-серых теней, а для губ выбрала нюдовую помаду.

«К востоку от Эдема» — новая семисерийная экранизация одноименного романа Джона Стейнбека 1952 года. События семейной саги разворачиваются на протяжении нескольких поколений, а в центре новой экранизации окажется семья Трасков и, в особенности, Кэти Эймс — сложная антигероиня, которую сыграла Пью.

Вместе с ней в сериале снялись Кристофер Эбботт, Майк Фейст, Хун Ли, Трейси Леттс, Киаран Гайндс, Марта Плимптон, Джозеф Зада и Джо Андерс. Интересно, что автором адаптации стала Зои Казан — внучка режиссера Элиа Казана, который в 1955 году снял знаменитую киноверсию «К востоку от Эдема» с Джеймсом Дином.

Реклама

Премьера всех семи эпизодов сериала «К востоку от Эдема» на Netflix запланирована на 1 октября.

Новости партнеров