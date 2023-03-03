В прозрачном плаще с имитацией капель: Тина Кунаки пришла на модное шоу Paco Rabanne в необычном луке

25-летняя французская модель Тина Кунаки попала под прицел фотографов по пути на показ коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Paco Rabanne. Шоу проходило в Париже в рамках Недели моды.

Тина Кунаки / Фото: Associated Press

Для мероприятия Тина выбрала, конечно же, тотал-тук от бренда, в котором сочетала черное трикотажное мини-платье с полностью прозрачным плащом, декорированным серебристыми бусинами, напоминающими капли дождя.

В образ француженка добавила черные лакированные слингбэки и сделала очень лаконичный нюдовый макияж.

Тина Кунаки / Фото: Associated Press

Также кудрявые волосы девушка выпрямила и заплела в довольно простую, но интересную прическу.

Тина Кунаки / Фото: Associated Press

Этот показ Paco Rabanne был первым для бренда после смерти основателя Модного дома - модельера Пако Рабана, который ушел из жизни 3 февраля.

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