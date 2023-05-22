В прозрачном платье: 50-летняя Ева Герцигова продемонстрировала стройную фигуру и молодой вид

Чешская топ-модель находится в превосходной физической форме и может похвастаться здоровой упругой кожей лица.

Ева Герцигова стала гостей церемонии Women in Motion Awards, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке модель появилась в черном прозрачном платье макси с обнаженными плечами. Из белья на нем были черные трусы. Сквозь тонкую ткань немного просвечивала ее грудь. Фигура Евы выглядит стройной и подтянутой, а лицо выглядит молодым — даже и не скажешь, что ей 50.

Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Аутфит Герцигова дополнила элегантной прической, вечерним макияжем, массивными золотистыми серьгами с камнями, золотистыми браслетами на руках и солнцезащитными очками.

Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Напомним, церемонию также посетила модель Рози Хантингтон-Уайтл, которая сияла в вечернем черном платье от бренда Saint Laurent с глубоким декольте в виде сердца и обнаженными плечами.

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