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В прозрачном платье: 50-летняя Ева Герцигова продемонстрировала стройную фигуру и молодой вид

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
574
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье: 50-летняя Ева Герцигова продемонстрировала стройную фигуру и молодой вид

Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Чешская топ-модель находится в превосходной физической форме и может похвастаться здоровой упругой кожей лица.

Ева Герцигова стала гостей церемонии Women in Motion Awards, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке модель появилась в черном прозрачном платье макси с обнаженными плечами. Из белья на нем были черные трусы. Сквозь тонкую ткань немного просвечивала ее грудь. Фигура Евы выглядит стройной и подтянутой, а лицо выглядит молодым — даже и не скажешь, что ей 50.

Ева Герцигова / © Associated Press
Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Аутфит Герцигова дополнила элегантной прической, вечерним макияжем, массивными золотистыми серьгами с камнями, золотистыми браслетами на руках и солнцезащитными очками.

Ева Герцигова / © Associated Press
Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Напомним, церемонию также посетила модель Рози Хантингтон-Уайтл, которая сияла в вечернем черном платье от бренда Saint Laurent с глубоким декольте в виде сердца и обнаженными плечами.

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Дата публикации
Просмотры
574
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