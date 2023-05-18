В прозрачном платье без белья: Айрис Лоу выбрала смелый лук для выхода на дорожку

22-летняя британская модель Айрис Лоу позировала фотографам по прибытии на премьеру фильма "Монстр" на 76-м международном кинофестивале в Каннах.

Айрис Лоу / Фото: Associated Press

Девушка любит демонстрировать смелые образы, и этот раз не стал исключением. На Айрис было черное прямое платье, состоящее из прозрачной ткани с кружевом на груди и прямой юбки с боковыми карманами.

Наряд из коллекции осень-зима 2023 бренда Saint Laurent модель сочетала с черными остроносыми туфлями на каблуках, кожаными перчатками, ее талию подчеркивал пояс с золотой пряжкой, в ушах были крупные серьги-кольца, а на лице - насыщенный макияж с акцентом на темно-бордовые губы.

Айрис Лоу / Фото: Associated Press

Напомним, на вчерашней красной дорожке в Каннах самой красивой стала португальская модель Сара Сампайо. Она блистала перед камерами в оранжевом платье с перьями и длинным шлейфом.

Айрис Лоу / Фото: Associated Press

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