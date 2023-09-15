В прозрачном платье без белья: будущая невестка Виктории Бекхэм на фэшн-мероприятии

На этом мероприятии появились многие знаменитости и даже члены британской королевской семьи, в частности принцессы Беатрис и Евгения.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

20-летняя возлюбленная Ромео Бекхэма и модель – Миа Риган – вышла на дорожку в прозрачном черном макси-платье, которое надела без бюстгальтера и дополнила наряд серебристой сумкой и красными остроносыми балетками на ремешках вокруг щиколотки.

Миа дополнила свой образ несколькими серебряными украшениями – браслетами и кольцами, надела золотые серьги в уши и сделала укладку с мокрым эффектом. Макияж на лице девушки был насыщенным, особенно губы. Их Миа накрасила темно-красной помадой и нарисовала стрелки на веках.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Фэшн-мероприятие также посетила 41-летняя Сиенна Миллер, которая неожиданно появилась на дорожке в откровенном наряде и продемонстрировала свой беременный живот.

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