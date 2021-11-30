В прозрачном платье без белья: Стелла Максвелл на светской церемонии в Лондоне

В прозрачном платье без белья: Стелла Максвелл на светской церемонии в Лондоне

В Лондоне минувшей ночью состоялась церемония вручения премий Fashion Awards 2021.

Многие знаменитости вышли на дорожку на этом мероприятии. Среди них была и 31-летняя модель, экс-"ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл.

В Королевский Альберт-холл девушка приехала в полупрозрачном струящемся платье от Saint Laurent, которое надела без белья и дополнила черными босоножками на необычных золотых каблуках в форме логотипа бренда Saint Laurent.

Стелла Максвелл / Associated Press

Стелла надела несколько золотых колец на пальцах, серьги-висюльки, сделала прическу с мокрым эффектном и насыщенный вечерний макияж. Кстати, волосы модель тоже перекрасила в темный цвет и ей очень идет.

Стелла Максвелл / Associated Press

Отметим, до 2016 года эта церемония была известна, как British Fashion Awards, ее учредили в 1989 году с целью привлечь внимание к людям, которые вносят значимый вклад в модную индустрию.

Стелла Максвелл / Associated Press

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