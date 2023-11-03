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В прозрачном платье, боди и белье с кристаллами: Ким Кардашьян в соблазнительных образах похвасталась сексуальными формами

В прозрачном платье, боди и белье с кристаллами: Ким Кардашьян в соблазнительных образах похвасталась сексуальными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье, боди и белье с кристаллами: Ким Кардашьян в соблазнительных образах похвасталась сексуальными формами

Ким Кардашьян/Фото mertalas

Звезда реалити снялась в рекламной кампании собственного бренда.

Ким Кардашьян представила новую коллекцию своего бренда Skims, созданную в коллаборации со Swarovski. Звезда реалити снялась в рекламной кампании линейки, в которой предстала в соблазнительных аутфитах.

Коллекция состоит из белья, боди, прозрачных платьев, кроп-топов, леггинсах – и все это украшено кристаллами. В этих нарядах Кардашьян позировала на камеру, демонстрируя с разных ракурсов свою сексуальную фигуру.

(чтобы посмотреть все образы, листайте вправо)

Свои луки она эффектно дополнила роскошными украшениями, которые также ввошли в линейку. Ким выглядела просто ошеломляюще.

Снимали промокампанию Мерт Алас и фотограф под ником vbuntitled в Instagram.

Напомним, Ким Кардашьян недавно представила бюстгальтер с сосками.

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