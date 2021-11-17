В кружевном прозрачном платье: Деми Роуз залезла на стол и показала сексуальный бюст

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять своих фолловеров.
Деми Роуз поделилась в Instagram новой порцией пикантных снимков. Красотка нарядилась в черное кружевное прозрачное мини-платье и в черные босоножки, залезла на стол и начала соблазнительно позировать.
Деми продемонстрировала на камеру свое пышное и сексуальное декольте.
Затем модель стала в провокационную позу, облокотившись об стол, и сверкнула пышной пятой точкой, попивая при этом напиток из бутылки.
В прошлый раз Роуз без бюстгальтера похвасталась пышным бюстом.
Читайте также: