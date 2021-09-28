В прозрачном платье со стразами: Дуа Липа сверкнула бельем и сексуальным декольте на фэшн-событии

В прозрачном платье со стразами: Дуа Липа сверкнула бельем и сексуальным декольте на фэшн-событии

Певица стала гостьей модного показа Versace x Fendi.

На днях в рамках Миланской недели моды состоялся показ коллаборации двух брендов Versace и Fendi. Фэшн-событие посетило много знаменитостей. Среди них была и Дуа Липа.

Певица решила привлечь к себе внимание откровенным луком. Она надела черное прозрачное платье с американской проймой из коллекции Versace x Fendi, усипанное стразами, длины миди.

Дуа Липа / Getty Images

Мало того, что из откровенного выреза выглядывал черный бюстгальтер, который подчеркнул сексуальный бюст Липы, так еще и сквозь тонкую ткань просвечивались черные стринги.

Дуа Липа / Getty Images

Платье она сочетала с черными босоножками на шпильке, украсив одну ногу золотой цепочкой.

Певице сделали укладку с красивыми локонами и макияж с коричневой помадой. В ушах были золотые серьги в виде булавок. Свой вечерний аутфит Дуа завершила красным маникюром и педикюром.

К слову, на фэшн-показ также пришла Элизабет Херли, которая также сделала акцент в своем образе на декольте. На ней было обтягивающее платье миди с принтом Versace в стиле барокко и логотипом Fendi.

Элизабет Херли / Getty Images

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Образы Дуа Липы (15 фото)

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