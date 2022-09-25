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В прозрачном платье глубоким декольте: Мэрайя Кэри спела в Центральном парке

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В прозрачном платье глубоким декольте: Мэрайя Кэри спела в Центральном парке

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Звезда продемонстрировала великолепную форму и эффектный сценический наряд.

Вчера, 24 сентября, Мэрайя Кэри выступила на фестивале Global Citizen Festival в Центральном парке Нью-Йорка.

Звезда, которая последнее время была не в лучшей форме, выглядела великолепно, очевидно, перед выступлением она сильно похудела, что позволило ей выбрать в качестве сценического образа полупрозрачное открытое платье. 

Мэрайя надела открытое платье, расшитое золотыми и серебряными пайетками и прозрачным низом, и продемонстрировала роскошное декольте. 

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Наряд певица дополнила кулоном с огромной бриллиантовой бабочкой и бриллиантовыми серьгами. 

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