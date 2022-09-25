В прозрачном платье глубоким декольте: Мэрайя Кэри спела в Центральном парке

Звезда продемонстрировала великолепную форму и эффектный сценический наряд.
Вчера, 24 сентября, Мэрайя Кэри выступила на фестивале Global Citizen Festival в Центральном парке Нью-Йорка.
Звезда, которая последнее время была не в лучшей форме, выглядела великолепно, очевидно, перед выступлением она сильно похудела, что позволило ей выбрать в качестве сценического образа полупрозрачное открытое платье.
Мэрайя надела открытое платье, расшитое золотыми и серебряными пайетками и прозрачным низом, и продемонстрировала роскошное декольте.
Наряд певица дополнила кулоном с огромной бриллиантовой бабочкой и бриллиантовыми серьгами.
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