В прозрачном платье и без белья: американская актриса блеснула сосками на ивенте

Виктория Джастис / © Associated Press

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Американская актриса Виктория Джастис посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

Звезда выбрала для своего появления прозрачно-белое платье без бретелек из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2025 года бренда Antonio Grimaldi. Прозрачные части одежды были украшены камнями.

Виктория Джастис / © Associated Press

Под платьем не было бюстгальтера, поэтому Виктория сверкала перед присутствующими сосками.

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Образ Джастис дополнила светлыми босоножками на высоких платформах и каблуках. Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с длинными ресницами и завершила лук украшениями с бриллиантами.

Виктория Джастис / © Associated Press

Напомним, Виктория Джастис появилась в Нью-Йорке в темно-синем наряде с короткими шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги.