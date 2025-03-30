- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
В прозрачном платье и без белья: американская актриса блеснула сосками на ивенте
32-летняя Виктория Джастис решила привлечь к себе внимание откровенным нарядом.
Американская актриса Виктория Джастис посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.
Звезда выбрала для своего появления прозрачно-белое платье без бретелек из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2025 года бренда Antonio Grimaldi. Прозрачные части одежды были украшены камнями.
Под платьем не было бюстгальтера, поэтому Виктория сверкала перед присутствующими сосками.
Образ Джастис дополнила светлыми босоножками на высоких платформах и каблуках. Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с длинными ресницами и завершила лук украшениями с бриллиантами.
Напомним, Виктория Джастис появилась в Нью-Йорке в темно-синем наряде с короткими шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги.