В прозрачном платье и без белья: бывшая девушка Роберта Паттинсона появилась в смелом образе

FKA Twigs / Associated Press

Такой наряд решилась бы надеть не каждая.

Бывшая девушка Роберта Паттинсона, певица и танцовщица FKA twigs, выпустила свой новый микстейп Caprisongs, в который вошел ее недавний сингл Tears In The Club, записанный при участии The Weeknd. Этот альбом стал первой крупной работой девушки за два с лишним года.

По такому случаю певица организовала вечеринку в The Standard, в Лондоне. На своем мероприятии FKA twigs появилась в очень откровенном и смелом образе, который состоял из серого прозрачного платья с рюшами, его она дополнила дутой короткой курткой в клетку, коричневыми сапогами-чулками и массивными украшениями в ушах и на руках.

FKA twigs / Getty Images

Завершающими штрихами образа звезды стал серый маникюр, прическа с мелкими кудряшками и насыщенный макияж.

