В прозрачном платье и без белья: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

27-летняя модель продолжает соблазнять подписчиков откровенным контентом.
Деми Роуз продемонстрировала поклонникам в Instagram новый сексуальный образ. Девушка примеряла прозрачное черное платье с блестками и откровенным декольте, под которым отсутствовало белье.
Сначала Деми показала на камеру свой пышный бюст, едва не выпавший из глубокого выреза.
А потом соблазнительница Роуз похвасталась пышными ягодицами и обнаженной спиной.
Соблазнительный лук модель дополнила прической с локонами, собранной вверх, макияжем с черными стрелками, кулоном на цепочке и кольцами с камнями.
Напомним, в прошлый раз Деми подчеркнула сексуальные формы черным платьем-сеткой на тонких бретельках.
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