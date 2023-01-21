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В прозрачном платье и без белья: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

В прозрачном платье и без белья: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье и без белья: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

27-летняя модель продолжает соблазнять подписчиков откровенным контентом.

Деми Роуз продемонстрировала поклонникам в Instagram новый сексуальный образ. Девушка примеряла прозрачное черное платье с блестками и откровенным декольте, под которым отсутствовало белье.

Сначала Деми показала на камеру свой пышный бюст, едва не выпавший из глубокого выреза.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

А потом соблазнительница Роуз похвасталась пышными ягодицами и обнаженной спиной.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Соблазнительный лук модель дополнила прической с локонами, собранной вверх, макияжем с черными стрелками, кулоном на цепочке и кольцами с камнями.

Напомним, в прошлый раз Деми подчеркнула сексуальные формы черным платьем-сеткой на тонких бретельках.

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Дата публикации
Просмотры
279
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