В прозрачном платье и без белья: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

Британская модель в своем репертуаре продолжает соблазнять подписчиков откровенным контентом.
Деми Роуз порадовала фолловеров снимками из пикантной фотосессии, в которой она предстала в соблазнительном образе.
Модель позировала в голубом прозрачном платье макси с блестящим принтом и американской проймой. Наряд имел откровенное декольте до пупка и обнаженную спину. Белье на девушке отсутствовало.
Деми с разных ракурсов похвасталась сексуальным бюстом, едва прикрывая его платьем, и продемонстрировала пышные ягодицы.
Аутфит она дополнила элегантной прической, собранной вверх, и нежным макияжем.
Напомним, ранее Деми Роуз примерила кружевной бюстгальтер и показала пышное декольте.
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