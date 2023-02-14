В прозрачном платье и без белья: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

Деми Роуз порадовала фолловеров снимками из пикантной фотосессии, в которой она предстала в соблазнительном образе.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель позировала в голубом прозрачном платье макси с блестящим принтом и американской проймой. Наряд имел откровенное декольте до пупка и обнаженную спину. Белье на девушке отсутствовало.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми с разных ракурсов похвасталась сексуальным бюстом, едва прикрывая его платьем, и продемонстрировала пышные ягодицы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит она дополнила элегантной прической, собранной вверх, и нежным макияжем.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз примерила кружевной бюстгальтер и показала пышное декольте.

Читайте также: