В прозрачном платье и без белья: инфлюэнсер в откровенном образе продемонстрировала стройную фигуру

Знаменитые красотки любят приходить на мероприятия в прозрачных нарядах и без бюстгальтера.

Испанская инфлюэнсер Джессика Гойкоечеа посетила церемонию вручения наград Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2023 в Мадриде.

Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом. Она появилась перед фотокамерами в черном прозрачном кружевном платье с небольшим шлейфом. Наряд имел откровенный вырез с одной стороны, обнажавший ее талию, бедро и ногу.

Джессика Гойкоечеа / Фото: Getty Images

Под платьем отсутствовал бюстгальтер, поэтому Джессика без комплексов сверкала перед присутствующими сексуальной грудью. А еще она похвасталась стройной фигурой.

Джессика Гойкоечеа / Фото: Getty Images

Лук Гойкоечеа дополнила черными трусами, черными туфлями на шпильках, гладким пучком, нежным макияжем и бриллиантовыми серьгами.

Напомним, испанская радиоведущая и сценаристка Генар Альварес пришла на церемонию Genz Awards 2023 в Мадриде в расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

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