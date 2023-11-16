В прозрачном платье и без белья: инфлюэнсер в откровенном образе продемонстрировала стройную фигуру

Знаменитые красотки любят приходить на мероприятия в прозрачных нарядах и без бюстгальтера.
Испанская инфлюэнсер Джессика Гойкоечеа посетила церемонию вручения наград Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2023 в Мадриде.
Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом. Она появилась перед фотокамерами в черном прозрачном кружевном платье с небольшим шлейфом. Наряд имел откровенный вырез с одной стороны, обнажавший ее талию, бедро и ногу.
Под платьем отсутствовал бюстгальтер, поэтому Джессика без комплексов сверкала перед присутствующими сексуальной грудью. А еще она похвасталась стройной фигурой.
Лук Гойкоечеа дополнила черными трусами, черными туфлями на шпильках, гладким пучком, нежным макияжем и бриллиантовыми серьгами.
Напомним, испанская радиоведущая и сценаристка Генар Альварес пришла на церемонию Genz Awards 2023 в Мадриде в расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Читайте также: