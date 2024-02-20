В прозрачном платье и без белья: мокрая Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы

Британская модель устроила фотосет в обольстительном образе.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию пикантных фотографий с отдыха в Рио-де-Жанейро.
Красавица скупалась под летним душем и устроила импровизированный фотосет на фоне красивого вечернего пейзажа.
Одета она была в желтое платье с психоделическим принтом и полуобнаженной спиной. Под нарядом на Деми отсутствовало белье и это выглядело очень соблазнительно.
Роуз продемонстрировала свои пышные сексуальные формы.
"Я приду домой, ждите меня", – подписала модель снимки.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в ярком бикини продемонстрировала сексуальные ягодицы.
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