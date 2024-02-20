В прозрачном платье и без белья: мокрая Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию пикантных фотографий с отдыха в Рио-де-Жанейро.

Красавица скупалась под летним душем и устроила импровизированный фотосет на фоне красивого вечернего пейзажа.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Одета она была в желтое платье с психоделическим принтом и полуобнаженной спиной. Под нарядом на Деми отсутствовало белье и это выглядело очень соблазнительно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз продемонстрировала свои пышные сексуальные формы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Я приду домой, ждите меня", – подписала модель снимки.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в ярком бикини продемонстрировала сексуальные ягодицы.

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