В прозрачном платье и без бюстгальтера: американская модель в пикантном луке попала в объективы папарацци

Джордин Вудс вышла в свет в провокационном наряде от David Koma.

Американская модель и светская львица Джордин Вудс попала в объективы папарацци на улицах Лондона.

Женщина была одета в закрытое лавандовое прозрачное платье макси со стразами от бренда David Koma. Под него Джорджин одела только трусы. А отсутствие бюстгальтера придавало ее луку пикантности, ведь через ткань можно разглядеть ее пышную грудь.

Джордин Вудс / Фото: Getty Images

Свой аутфит модель дополнила черными оперными перчатками с рюшами, экстравагантным черным чокером с цветком и черными кожаными туфлями на шпильках.

Рыжие волосы Вудс уложила в локоны и сделала макияж с пышными длинными ресницами.

Напомним, в таком же платье мы видели модель Девон Винздор, которая посетила церемонию вручения премии Daily Front Row Fashion Media Awards в Нью-Йорке. Она тоже была без бюстгальтера.

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